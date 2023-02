Premium Het beste van De Telegraaf

Van Nistelrooy prijst Jarrad Branthwaite en herkent opluchting Luuk de Jong

Jarrad Branthwaite kopt raak. Ⓒ Pro Shots

In de bekerwedstrijd tegen FC Emmen was de 20-jarige verdediger Jarrad Branthwaite de grote man bij PSV. De 1,95 meter lange Brit scoorde voor het eerst in zijn profloopbaan tweemaal en had daarmee een groot aandeel in de 3-1 zege, waarmee het team van trainer Ruud van Nistelrooy zich zonder al te veel problemen plaatste voor de laatste acht van de KNVB-beker.