Oranje opgeschrikt door positieve coronatest

De middenvelder van de Russische club Krasnodar, die maandag nog met zijn ploeggenoten op het trainingsveld stond, is direct na de uitslag uit Zeist vertrokken, zo meldt de KNVB.

Bondscoach Frank de Boer heeft nog geen vervanger voor hem opgeroepen. Hij zag maandag al Steven Bergwijn geblesseerd afhaken. Ook doelmannen Jasper Cillessen en Justin Bijlow moesten afzeggen. Aanvoerder Virgil van Dijk viel eerder al weg door een blessure. De selectie van Oranje bestaat momenteel uit 23 spelers.

Nederland oefent woensdag tegen Spanje in de Johan Cruijff ArenA. Komende zondag komt Bosnië en Herzegovina op bezoek in Amsterdam voor het voorlaatste groepsduel in de Nations League. Oranje sluit de poulefase volgende week woensdag af met een uitwedstrijd tegen Polen.

Het Nederlands elftal neemt het woensdag op tegen Spanje. In deze wedstrijd hoopt Frank de Boer zijn eerste overwinning als bondscoach van Oranje te boeken. Valentijn Driessen, chef voetbal van Telesport, was bij de persconferentie en de afsluitende training en blikt vooruit.