Clement baart opzien met uitspraken over Roglic

De Sloveen won dit jaar alle etappekoersen waaraan hij deelneem en heeft in de Giro d’Italia na ruim een week koers - mede door twee gewonnen tijdritten - al een straatlengte voorsprong op zijn concurrenten.

„Natuurlijk verbaast het mij wel”, aldus Clement bij de NOS in het Sportforum. „Je moet niet speculeren over Roglic, maar je moet ook kijken naar Simon Yates en Vincenzo Nibali, die dus gewoon op minuten worden gereden. Dat zijn renners die al een grote ronde hebben gewonnen. Wat doen die mannen dan fout? Waarom kan de rest niet mee? Het verbaast me dat het nog mogelijk is om er zo ver bovenuit te steken. Want de kennis lijkt in het hele peloton hetzelfde en de marginal gains uiten zich niet in minuten voorsprong.”

Stef Clement stopte in april 2018 met wielrennen. Ⓒ ANP

Clement denkt dat Roglic in Nederland heel anders benaderd zou worden als hij voor een andere ploeg dan Jumbo-Visma had gekoerst. „Als deze jongen bij UAE, Katusha of Astana had gereden, hadden wij er een heel ander idee bij gehad”, stelt hij doelend op renners van die ploegen die zich in het verleden inlieten met met verboden praktijken.

De 36-jarige Brabander wil Roglic niet beschuldigen, maar roept op tot een kritische benadering. „Ik vind dat we er in ieder geval hetzelfde naar moeten kijken. Het is niet zo dat als je bij Richard Plugge (teambaas Jumbo-Visma, red.) fietst, dat alles maar koek en ei is. Jarlinson Pantano beschouwde ik als een goede vriend, maar gaat een paar weken geleden gewoon nat bij Trek-Segafredo, een ploeg waar wij ook niks over denken. Ik steek mijn hand voor niemand in het vuur.”

De uitspraken van Clement zijn opvallend te noemen, aangezien hij op het gebied van markting en hospitality werkzaamheden verricht voor Jumbo-Visma.