Fan geïdentificeerd die door selfie val in Tour veroorzaakte, Jumbo overweegt aangifte

Tijdens de Alpenrit van Les Gets naar Saint-Gervais werd het peloton opgeschrikt door een grote valpartij in Aviernoz. De fan die een selfie wilde maken met zijn mobiele telefoon raakte Sepp Kuss van Jumbo-Visma, die uit balans raakte en ten val kwam. Zijn ploegmaten Nathan van Hooydonck en Dylan van Baarle gingen ook tegen de grond. Ongeveer twintig renners waren betrokken bij de valpartij.

Het parket van Annecy wacht af of Kuss al dan niet een klacht gaat indienen en beslist daarna welke acties er eventueel zullen worden ondernomen.

Sepp Kuss rijdt verder met een bandage na zijn val tijdens de Tour. Ⓒ ANP/HH

Ploegleider Arthur van Dongen liet dinsdag op Radio 1 weten dat Jumbo-Visma overweegt aangifte te doen tegen de bewuste toeschouwer. „We gaan zeker proberen de onkosten, die natuurlijk enorm groot zijn en dan met name materiële schade, proberen te verhalen op de persoon die door de politie is getraceerd”, zei hij. Kuss, Van Hooydonck en Van Baarle reden de etappe uit, maar ze zijn volgens Van Dongen wel behoorlijk gehavend. „Veel kneuzingen en schaafwonden. In de laatste week gaat dat zeker wel doorwegen.”

Vastberaden

Later op de dag klonk Jumbo-Visma een stuk meer vastberaden. „Het doen van aangifte ligt wel in de lijn der verwachting, alleen de stappen zijn formeel nog niet gezet. Dat vergt wat uitzoekwerk”, zei een woordvoerder van de ploeg.

Teambaas Richard Plugge was woedend na het incident. „Wij worden geraakt in onze tactiek, de renners persoonlijk worden geraakt en het Tourverloop wordt beïnvloed. Dat kan nooit de bedoeling zijn van iemand die een selfie wil maken. Wat kom je hier doen als je zoveel schade bij de renners veroorzaakt?”, foeterde hij.