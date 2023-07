Live Tour: grote groep met Van der Poel, Groenewegen en Van der Berg strijdt om ritwinst

Volg de negentiende etappe hier op de voet via ons Live Widget

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over etappe 19 (van Moirans-en-Montagne naar Poligny over 172, 8 kilometer).

De Tour-karavaan gaat verder in de negentiende etappe over een glooiend tot heuvelachtig parcours. Wel is de finale vlak te noemen. En dus is de vraag: vluchterskoers of toch nog een kans voor de sprinters?

Breukink: „Het gaat toch nog behoorlijk op en af, hoor. Dit is geen simpele rit. De controle door het peloton wordt steeds moeilijker, omdat er minder sprinters over zijn. Plus dat er nog maar enkele ploegen zijn die nog niets hebben gewonnen.”

Van der Poel

En dus verwacht de oud-renner veel pogingen tot ontsnappingen. „Er zullen wel veel ploegen zijn die interesse hebben in een ontsnapping, vooral de ploegen die nog niets gewonnen hebben. Het is een echte vluchtersdag.”

En dan doemt er toch weer een Nederlandse naam op. „Het is een typische Mathieu van der Poel-rit. Dat soort renners gaan we zien. Julian Alaphilippe, Matej Mohoric wellicht. Goede renners met goede benen. De klassieke renners.”

En dus wordt het volgens Breukink dan ook geen massasprint. „Er zijn nog maar een paar ploegen die het daar voor bij elkaar willen houden, dus dat verwacht ik niet.”