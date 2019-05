Arsenal moet Mkhitaryan thuislaten

Arsenal heeft besloten om de Armeen vanwege de politieke situatie in Azerbeidjzan niet mee te nemen richting Baku, waar de eindstrijd wordt gespeeld.

„We zijn zeer teleurgesteld”, aldus The Gunners in een officiële verklaring „We hebben alle mogelijkheden onderzocht, maar na overleg met Henrikh en zijn familie hebben we besloten hem niet mee te nemen.”

Arsenal heeft bij de UEFA zijn zorgen geuit over de situatie. „Henrikh is een sleutelspeler geweest richting de finale, dus dit is een grote klap voor ons team. We vinden het uit menselijk oogpunt ook jammer. Een Europese finale maak je als speler niet vaak mee.”