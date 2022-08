Red Bull opnieuw razendsnel, Charles Leclerc vliegt eraf in training

Pérez ging rond in een tijd van 1.45,047 en was een dikke tiende sneller dan Verstappen. Carlos Sainz was bijna acht tienden langzamer dan Pérez.

Charles Leclerc kwam niet verder dan de zevende tijd en vloog er tegen het einde van de sessie nog af in bocht twaalf. Via de grindbak toucheerde hij de muur. De wedstrijdleiding legde de sessie direct stil, alhoewel Leclerc er in slaagde terug naar de pitstraat te rijden. De Monegask liet weten dat hij dacht dat zijn Ferrari niet beschadigd was.

Maas in de wet?

Verstappen en Leclerc weten al dat ze zondag vanuit de achterhoede moeten beginnen na het wisselen van hun motor en versnellingsbak. Het regent gridstraffen in België. Ook Norris, Esteban Ocon, Mick Schumacher en Guanyu Zhou starten achteraan. De volgorde van de kwalificatie bepaalt wie er nog iets opschuift. Een vijftiende startplek lijkt voor Verstappen en Leclerc het hoogst haalbare op dit moment

Leclerc leek nog even gebruik te maken van een maas in de wet, door op vrijdag verschillende straffen gescheiden van elkaar te incasseren. Hij zou dan ongeacht het verloop van de kwalificatie voor WK-leider Verstappen starten. Dat werd zaterdag door Ferrari al ongedaan gedaan, omdat Leclerc de laatste vier motorcomponenten wisselde. Vervolgens besloten de stewards dat die maas in de wet toch niet opgaat, wat een hoop gedoe voorkomt.