Mercedes-baas Wolff: ’Lauda laat leegte achter’

Lauda was sinds 2012 voorzitter van de raad van toezicht bij de Duitse renstal en diende het team van adviezen. „Ons team is zijn leidende gids kwijt. Niki was altijd eerlijk en loyaal. Het was een voorrecht hem in ons team te hebben en te zien hoe emotioneel betrokken hij was bij de prestaties.”

Lauda was in zijn jaren bij Mercedes getuige van grote successen. Het team won de afgelopen vijf jaar de wereldtitel in de Formule 1 bij zowel de coureurs als constructeurs. „Hij is onvervangbaar”, aldus Wolff, die de Oostenrijker een van de grootste legendes in de autosport noemde. „Hij belichaamde heldendom, menselijkheid en eerlijkheid, zowel op als naast het circuit.”

Lauda overleed in het universiteitsziekenhuis van Zürich in Zwitserland. Zijn gezondheid was broos na een longtransplantatie vorig najaar.

