Bizarre ontknoping en gebroken fiets kosten Van Baarle podium

Dylan van Baarle in actie tijdens de Tour Down Under. Ⓒ BSR Agency

WILLUNGA - Dylan van Baarle gaf alles op Willunga Hill, maar kwam uiteindelijk een tel tekort voor een tweede plaats in het eindklassement van de Santos Tour Down Under. De 27-jarige renner van Team Ineos hield in het begin nog het wiel van Richie Porte, maar moest de Australische eindwinnaar uiteindelijk laten gaan op de drie kilometer lange klim met een gemiddelde stijging van 7,5%. „Ik wilde hem proberen te volgen, maar werd langzaam een beetje uitgeknepen”, aldus Van Baarle die in zijn eerste koers van het jaar uiteindelijk vijfde werd.