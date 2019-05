Van Gerwen: ’Het is alles of niets’

„De laatste twee keer speelde Daryl heel goed tegen mij, maar ik ben zoals altijd vol zelfvertrouwen”, zegt hij tegen de PDC. „Het format van de wedstrijd is nu langer, maar ik moet het gewoon goed doen en dan zien we wel waar het schip strandt. Tot de tien is echt anders, de druk ligt bij hem.”

Van Gerwen stond vorige week toch weer eerste op de reguliere ranglijst van de Premier League Darts, en dat voor het zevende jaar op rij. Toch verloor de Nederlandse darter van James Wade en speelde hij ook nog driemaal gelijk. Hij vindt zelf dat hij zijn spel dan ook behoorlijk moet verbeteren om in Londen te winnen.

Alles of niets

„Het zou fenomenaal zijn om een vijfde Premier League-titel binnen te slepen. Het zijn altijd speciale avonden, die play-offs. We spelen nu 16 weken lang en dit is een knock-outsysteem. Het is alles of niets.”

Mighty Mike weet dat hij favoriet is. „Ik zal scherp als een mes zijn en zal er voor moeten zorgen dat ik geen fouten maak. Ik weet dat ik beter kan dan wat ik heb laten zien dit seizoen. Ik heb mezelf teleurgesteld in een paar wedstrijden, waardoor ik nog in de problemen kwam op de ranglijst.’

Maar angst om te verliezen kent de Vlijmenaar niet echt. „Mijn gemiddelde is nog steeds 100, maar qua concentratie ben ik minder als de afgelopen drie jaar geweest. Dat kan ik alleen mezelf kwalijk nemen. De focus moet er zijn, want ik wil het hier goed gaan doen, dat is belangrijk voor mij.”