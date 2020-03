Tennisbond WTA komt snel met beslissing vanwege coronavirus

De ATP besloot begin deze week het tenniscircuit voor zes weken stil te leggen, maar bij de WTA bleef het de afgelopen dagen nagenoeg stil. Tot ongenoegen van veel speelsters en coaches.

„De WTA heeft een verplichting tegenover de speelsters om speelmogelijkheden aan te bieden en we vinden het verstandig om wat meer tijd te nemen om te kijken of we die mogelijkheden ook kunnen bieden”, zei een WTA-woordvoerster. „We hebben veel communicatie met de Europese gravelevenementen en de grasevenementen en verwachten komende week een beslissing te nemen.”

Onder meer de WTA-toernooien van Bogota en Charleston, die in april gepland stonden, werden wel van de kalender gehaald.