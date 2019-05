Koeman: ’Ontwikkeling De Ligt spectaculair’

„De Ligt heeft een fantastische toekomst voor zich. Hij heeft een indrukwekkend seizoen achter de rug en is pas 19 jaar jong”, legt hij uit aan Marca. „Zijn jaar is wel lang geweest, want hij begon al met wedstrijden in juli. Hij heeft de Eredivisie gewonnen, de beker en de halve finale van de Champions League gehaald. Bovendien haalde hij een constant niveau in het Nederlands elftal.”

Koeman vervolgt: „Zijn vechtlust, zelfvertrouwen en fysiek zijn spectaculair te noemen.”

Cillessen

De bondscoach gaat ook nog even in op de situatie van Jasper Cillessen bij FC Barcelona. „Elke voetballer wil spelen. Cillessen is te goed om reserve te zijn. Het probleem is dat Barcelona dan een andere heel goede reservekeeper moet zoeken.”

Koeman begrijpt wel dat de sluitpost van Oranje wil vertrekken. „Hij wacht al een jaar lang op kansen om te spelen, maar Marc-Andre Ter Stegen speelt te constant en goed. Dat maakt de situatie wel lastig. Ik begrijp heel goed dat Jasper nadenkt over de zijn toekomst en het spelen van wedstrijden.”