Mark Cavendish (36) ook volgend jaar bij Quick-Step

Er is nog geen handtekening, maar die volgt binnenkort. Komende maandag vertrekt de ploeg op de eerste stage naar Calpe. „En Mark is daar zeker bij”, aldus Lefevere. „Alleen mag hij niet vliegen na de klaplong die hij opliep in de Zesdaagse. We werken aan een oplossing met de auto of de trein.”

De Britse topsprinter herstelt momenteel van een zware val in ’t Kuipje van Gent. Cavendish viel toen over een natte plek. „Marks nieuwe contract is klaar”, zei Lefevere toen nog. „Het komt niet op één dag, maar ik zou het wel graag afgehandeld zien op het moment dat hij voldoende hersteld is. Hij heeft me altijd beloofd dat hij niet zou weglopen. Dus.”

Heropleving

In januari wil Cavendish alweer op de fiets zitten. „Je kent, als topsporter, je eigen lichaam goed genoeg om te weten wat de hersteltijd is van zo’n blessures”, klinkt het. „We zijn het wel gewoon om botten te breken en longen herstellen vrij snel. Ik zou dus normaal gezien binnen enkele weken opnieuw in het zadel moeten zitten. Ik ga misschien later aan mijn seizoen beginnen en een tijdje pijn hebben, maar ik herstel goed”, aldus de 36-jarige Brit bij The Sun.

Cavendish kende het afgelopen seizoen een echte heropleving. Na vier magere jaren, met onder anderen een virus en een depressie, ging hij bij Deceuninck - Quick-Step opnieuw winnen. Zo pakte hij vier ritzeges én de groene trui in de Tour de France, waarmee hij meteen het ritzegerecord van Eddy Merckx evenaarde.

Bron: Het Nieuwsblad/The Sun