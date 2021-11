Jong Oranje na ruime zege op Gibraltar aan kop in EK-kwalificatie

Voetbal

Virgil van Dijk: ’We hebben er uitgebreid over gesproken’

Virgil van Dijk vindt dat hij zich zaterdag meer had moeten laten gelden in de slotfase van het uitduel met Montenegro. „Ik heb dat zeker geëvalueerd”, zei de aanvoerder van het Nederlands elftal op de persconferentie voor het beslissende duel van dinsdag met Noorwegen in de WK-kwalificatie. „Dat is...