Klap op klap voor DTM: Audi kapt ermee

Het Duitse automerk is op dit moment, naast BMW, de enige fabrikant die actief is in het kampioenschap voor toerwagens.

„Vandaag is zware dag, voor de autosport in Duitsland en Europa”, aldus voormalig Formule 1-coureur en DTM-directeur Gerhard Berger.

Gerhard Berger Ⓒ Reuters

„Ik baal er enorm van dat Audi zich na 2020 terugtrekt uit onze klasse. We respecteren de keuze, maar dit besluit brengt wel enkele uitdagingen met zich mee. Gezien de huidige coronacrisis en de moeilijkheden die daar al mee gepaard gaan, hadden we gehoopt op meer eensgezindheid. Deze beslissing van Audi maakt de toch al slechte situatie er niet beter op. De toekomst van de DTM ligt nu in handen van de overgebleven partners en sponsoren.”

Berger waarschuwde Audi, dat zich gaat richten op de Formule E eerder al, maar die woorden waren dus aan dovemansoren gericht. „Als je de DTM in de steek laat voor de Formule E verzwak je mogelijk je reputatie als merk. Via die klasse is het nog lastig om fans emotioneel aan je te binden. De Formule E-bolides zijn nog te langzaam en daardoor zijn de races niet spectaculair genoeg. Bovendien zien de wagens er optisch heel anders uit dan personenauto’s, waardoor je jezelf als merk limiteert.”

Robin Frijns reed vorig jaar voor Audi en eindige na negen raceweekeindes als vijfde in de eindstand. Ook dit jaar zou de Nederlander voor de renstal rijden.