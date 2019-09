Promes: ’Er kan bij Oranje iets moois ontstaan’

„Ik weet dat de bondscoach vasthoudt aan een vaste groep, omdat we een bepaalde weg zijn ingeslagen”, aldus Promes. „Uiteraard moest ik wel minuten gaan maken en mijn goede vorm tonen.” Er spreekt vertrouwen uit dat Koeman hem bij de selectie heeft gehouden. „Zeker”, zegt Promes. „Dat laat zien dat we met een vaste groep aan het bouwen zijn. Dat is ook belangrijk, want na de periode hiervoor met veel wisselingen kunnen we nu aan elkaar wennen en op elkaar ingespeeld raken. Zo kan er iets moois ontstaan.”

Promes scoorde zondag voor het eerst voor Ajax, tegen Sparta (1-4).