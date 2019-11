Alles nog open in groep van Ajax

Ajax, dat later op de avond bij Lille speelt, kan bij winst alleen op kop komen in de groep. Hoewel de Amsterdammers dan 2 punten voorsprong hebben op Chelsea en Valencia, kunnen ze zich nog niet plaatsen voor de achtste finale. Het thuisduel met Valencia in de laatste speelronde van de poulefase is beslissend.

Al binnen enkele minuten kreeg Chelsea een grote kans op de openingstreffer. Van dichtbij kopte Willian hoog over het doel van Jasper Cillessen. Ook Valencia verzuimde op voorsprong te komen door een ongelooflijke misser van Maximiliano Gómez die vlak voor de doellijn over de bal heen schoot.

Een katachtige redding van Cillessen zeven minuten voor rust op een inzet van Abraham voorkwam dat Chelsea een voorsprong pakte. Even later was het aan de andere kant raak voor de Spanjaarden. Carlos Soler schoot prima binnen: 1-10. De Spaanse vreugde was van korte duur. Snel daarna kwamen The Blues op gelijke hoogte door Mateo Kovacic die Cillessen met zijn schot geen schijn van kans liet: 1-1.

Binnen vijf minuten na rust kwam Chelsea op 2-1 na een doelpunt van Christian Pulisic. De VAR mest er aan te passen komen om de geldigheid van de treffer te bekijken. Pas na enkele minuten konden de de Engelsen definitief juichen.

Christian Pulisic (tweede van links) viert de 2-1 voorsprong met zijn ploeggenoten. Ⓒ BSR Agency

Valencia had nog een prima kans op de 2-2 te komen, maar wist de penalty (na een overtreding van Jorginho op José Gaya) niet te benutten. Doelman Kepa redde uitstekend op het schot van Dani Parejo. Tien minuten voor tijd was het dan toch weer gelijk via Daniel Wass: 2-2. Opnieuw was het Cillessen die vlak voor het einde prima redde met zijn voeten. Ook in de zeven minuten extra speeltijd werd er ondanks de nodige kansen over en weer niet meer gescoord.

Chelsea's Reece James in duel met Dani Parejo van Valencia. Ⓒ Action Images via Reuters