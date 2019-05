Verstappen: ’Ik had diep respect voor Lauda’

Hij vervolgt op Instagram. „Hij was echt een racelegende en iemand waar ik diep respect voor had. Rust in vrede. #RIPNiki.”

De Oostenrijker had vooral sinds 13 november 2016 extra interesse in de coureur van Red Bull. Na de Grand Prix van Brazilië was hij zo onder de indruk van de masterclass van Max Verstappen in de regen, dat hij direct na de race toen hij vader Jos tegen kwam letterlijk zijn petje afnam.

„Het was geweldig hoe Verstappen iedereen voorbijging”, stamelde Lauda in gesprek met Sky Sports. „Hij reed op verse banden, maar toch. Het was ongelooflijk. Ik wist dat hij goed was, maar Max heeft opnieuw laten zien dat hij tot grote dingen in staat is.”

