FC Twente haalt Spanjaard van Arsenal

De 22-jarige verdediger komt transfervrij over van Arsenal en heeft net als Aitor Cantalapiedra en Javier Espinosa een verleden in de opleiding van FC Barcelona. Pleguezuelo heeft voor twee jaar getekend met een optie voor nog een seizoen. „Aitor en Javier ken ik van mijn tijd bij Barcelona en het is mooi om straks samen met hen te spelen”, aldus de Spaanse aanwinst.

Technisch directeur Ted van Leeuwen is erg tevreden over de nieuweling. „De wijze waarop hij verdedigt past perfect in ons spelconcept. We hadden Julio al langer op de radar, maar zijn contract met Arsenal liep nog door tot het einde van het seizoen. Hij viel op in de periode waarin hij was uitgeleend aan Gimnastic de Tarragona. Julio maakte diepe indruk door alle spitsen quasi achteloos uit te schakelen. Hij is niet de langste, maar verdedigt vooruit met een passie die aan Bruno Uvini doet denken. Bovendien is hij goed aan de bal en past derhalve perfect in het spel zoals we dat voor ogen hebben.”