Rus snel klaar op Roland Garros

Ze verloor met 6-1 6-4 van de Russin Sofia Zjoek, de mondiale nummer 169. Al na 66 minuten zat het toernooi erop voor de nummer 131 van de wereld.

Vorig jaar haalde Rus nog het hoofdtoernooi in Parijs, weliswaar als lucky loser. Ze was toen in de eerste ronde met 6-2 6-0 kansloos tegen de Amerikaanse Sloane Stephens. Zeven jaar geleden haalde Rus nog de vierde ronde op Roland Garros, een jaar eerder de derde ronde.