Hitzlsperger zeven jaar na coming out: ’Ik ben directeur bij Stuttgart, dat toont de progressie’

„Alleen al het feit dat ik directeur ben bij VfB Stuttgart, een van de grootste clubs van Duitsland, toont de progressie. Dit was tien jaar, misschien zelf vijf jaar, geleden onmogelijk geweest”, vertelt de oud-middenvelder in gesprek met BBC Radio 5 in het kader van LGBT+ History Month, waaraan verschillende landen meedoen. „Sinds ik zeven jaar geleden mijn verhaal deed, is mijn leven veranderd. Op een goede manier.”

Ondanks de vooruitgang die er volgens Hitzlsperger gemaakt is, snapt hij de angst bij sommige voetballers om uit te komen voor hun geaardheid. „Recent werd ik nog door iemand beledigd door homofoob taalgebruik op social media. Mij raakt dat niet, maar voor de mensen die het nog niet naar buiten hebben gebracht, wiens vrienden en familie het niet weten, is het schadelijk. Het doet hen pijn.”

Hitzlsperger zet zich in voor het terugdringen van dergelijke uitingen, maar erkent dat dat niet zo makkelijk is. „Als er in het stadion zoiets geroepen wordt, zijn er genoeg mensen die dat discriminatie vinden. Maar lang niet iedereen durft het om dan die persoon erop aan te spreken.”

Waar Hitzlsperger zich hard inzet voor de LGBT-community, begint er volgend jaar een wereldkampioenschap in Qatar. Een land waar homoseksualiteit verboden is. Het land heeft bekend gemaakt geen fans te weren vanwege hun geaardheid en dat regenboogvlaggen welkom zijn in de stadions.

„Maar regenboogvlaggen zullen de situatie op het gebied van mensenrechten niet veranderen in Qatar”, meent Hitzlsperger. „De FIFA heeft de macht niet om op die manier in te grijpen. Dus ze hebben nu afgedwongen dat die symbolen in de stadions aanwezig mogen zijn, zodat er positieve beelden geschoten kunnen worden voor op tv. Maar in Qatar zelf is het volgens mij niet iets waar de LGBT-community naar uitkijkt.”