Barcelona en Inter zorgen voor ongekend spektakelstuk in Camp Nou

Barcelona, dat een week geleden in Milaan nog met 1-0 had verloren, begon in eigen huis overtuigend. Met Frenkie de Jong op de bank creëerde de dominante ploeg van trainer Xavi legio mogelijkheden. Toch duurde het tot enkele minuten voor rust voordat de ban was gebroken. Het was Ousmane Dembélé die Barça op een verdiende voorsprong zette.

De magere score brak Barcelona na rust al snel op, want Nicolo Barella schoot Inter koud terug op het veld weer op gelijke hoogte. Er ontspon zich vervolgens een heerlijke wedstrijd, waarin beide ploegen open speelden en nadrukkelijk joegen op mogelijkheden. De aanvallende impulsen over en weer zorgden tegelijkertijd voor de nodige ruimte, en het was Inter dat daar als eerst van profiteerde. Het was Lautaro Martinez die na een dik uur voetballen via beide palen Marc-Andre ter Stegen passeerde.

Barça moest dus achter de feiten aan en dat deed het met de in de ploeg gekomen De Jong. Dat leek een kleine tien minuten voor tijd te lukken, toen Lewandowski de 2-2 maakte. Met een nederlaag was Barcelona uitgeschakeld geweest, maar een punt hield de ploeg nog even in leven.

Kort voor tijd leek Neder-Duitser Robin Gosens het doemscenario voor Barcelona alsnog te laten uitkomen met zijn 2-3. Lewandowski wist echter nogmaals te scoren en houdt zijn ploeg daarmee in leven. Veel had het even later niet gescheeld of het was nóg misgegaan voor Barcelona, ware het niet dat Kristjan Asllani na een flitsend uitgespeelde uitspraak een wereldkans tegen Ter Stegen aan schoot.

Inter heeft na vier wedstrijden zeven punten, Barcelona heeft er drie minder. Met nog twee wedstrijden te spelen mogen beide ploegen gaan uitmaken wie er met Bayern mee mag naar de volgende ronde.

Bayern

Bayern München heeft comfortabel gewonnen van Viktoria Plzen. Al na dik een half uur stond Der Rekordmeister met 0-4 voor, maar na rust liet de ploeg van Julian Nagelsmann de teugels vieren waardoor Plzen nog twee keer mocht scoren.

Op bezoek in Tsjechië was Leon Goretzka bij Bayern de grote man. Hij begon zijn wedstrijd met een assist op de 0-1 van Sadio Mané en maakte vervolgens zelf de 0-3 en 0-4. Tussendoor pakte ook Thomas Müller zijn doelpunt mee. Het leek daarmee een heuse monsterscore te worden, maar Bayern zette vervolgens de handrem erop.

Na rust geloofde Bayern het helemaal wel, waardoor het nog 4-2 werd.

De Nederlandse inbreng bij de Duitsers was minimaal. Noussaïr Mazraoui begon in de basis, Ryan Gravenberch zat op de bank. Matthijs de Ligt raakte afgelopen weekend tegen Dortmund geblesseerd en zat niet bij de selectie.