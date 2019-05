Opgeleefde Murray mikt op rentree op Wimbledon

De voormalige nummer één van de wereld hoopt in juli in het dubbelspel aan te treden op Wimbledon, zo liet de Schot weten.

Aan het enkelspel zal de 32-jarige Murray zeker niet deelnemen op de All England Club, verklaart hij dinsdag in The Times. „Het dubbelspel is wel mogelijk.”

De tweevoudige Wimbledon-winnaar kondigde in januari aan dat hij na Wimbledon vermoedelijk zou stoppen met tennissen wegens de steeds terugkerende pijn in zijn heup. Maar hierna onderging de Schot een succesvolle operatie. In maart verklaarde hij graag toch verder te spelen, maar hij wist niet of dat mogelijk was.

„Wat ik voorheen heb gezegd, is dat er een grote kans is dat ik stop na Wimbledon als ik me niet goed voel”, stelt Murray nu.

„Maar als het gevoel wél goed is, lijkt het me logisch mijn tijd te nemen om opnieuw fit te worden, voordat ik opnieuw in het enkelspel probeer mee te doen. Ik voel me nu echt beter. Als dat zo blijft, ga ik natuurlijk proberen opnieuw enkelwedstrijden te tennissen. Voor het dubbelspel ben ik bijna zeker dat ik een comeback kan maken. Kijk maar naar wat Bob Bryan (die eveneens een heupoperatie onderging, red) heeft gerealiseerd. Hij is teruggekeerd naar de vierde of derde stek op de wereldranglijst in het dubbel, terwijl hij negen jaar ouder is. Waarom zou ik niet proberen hetzelfde, of misschien zelfs meer, te doen?”