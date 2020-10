Opnieuw is het Groundhog Day voor AZ

Jesper Karlsson scoort wel, maar mist ook grote kansen voor AZ, dat weer punten laat liggen in de Eredivisie. Ⓒ FOTO’S ANP/HH

DEN HAAG - Na de even sensationele als beloftevolle overwinning op Napoli in de Europa League ging AZ in eigen land amechtig verder waarmee het voor vertrek naar Italië was geëindigd. Opnieuw verloor de ploeg van Arne Slot kostbare punten, ditmaal in de vertrouwde Hofstad. Na de puntendeling met ADO Den Haag (2-2) wacht AZ nog altijd op de eerste competitiezege.