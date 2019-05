Hassan weer sneller op 1500 meter

Hassan voldeed zaterdag in Shanghai met een tijd van 4.01,91 al aan de limiet voor de WK in Doha. Ze zal die afstand daar vermoedelijk niet lopen. De Arnhemse mikt tijdens de WK op medailles op de langere afstanden. Ze plaatste zich onlangs met een tijd van 31.18,12 voor de 10.000 meter.

Sander Ogink, manager van Hassan, gaf vanuit Nanjing een reactie op de wedstrijd: „Sifan wilde dit keer niet afwachtend lopen. Haar doel was onder de vier minuten te finishen. Ze ging direct achter de haas aan. Ze wist dat ze door het kopwerk grote kans liep ingehaald te worden maar dat risico nam ze. Eigenlijk doet ze het gewoon keurig hier. Morgen vliegt ze terug naar haar trainingsadres in Beaverton vlakbij Portland in de Verenigde Staten. Ze verblijft daar in een woning waar ze 16 uur per dag in een hoogtetent leeft, waarmee ze als het ware een hoogtestage nabootst. Een paar dagen voor Hengelo vliegt ze dan naar Nederland.”

Hassan’s eerstvolgende wedstrijd is de 5000 meter op zondag 9 juni tijdens de FBK Games in Hengelo. Nanjing maakt net als Hengelo ook deel uit van de IAAF World Challenge-cyclus. Hengelo is dat al vele jaren. De wedstrijd in een maar matig gevuld stadion van Nanjing is nieuw in deze wedstrijdenreeks, die qua status net onder de Diamond Leaguewedstrijden valt. De FBK Games is de enige internationale wedstrijd in Nederland.

Sifan Hassan focust dit jaar op de 5000 en 10.000 meter en laat tijdens de wereldkampioenschappen, die pas eind september starten in Doha, de 1500 meter links liggen. Ze kwalificeerde zich onlangs al voor de WK op de 10.000 meter. Ze kondigde onlangs aan in Hengelo een aanval op haar eigen Europees record op de 5000 meter te willen doen. Vorig jaar liep zij in Rabat op deze afstand een recordtijd van 14.22.34. Het wereldrecord is 14.11.15 van de Ethiopische Tirunesh Dibaba en dateert alweer van 6 juni 2008.