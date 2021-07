Gigantische domper voor Sherida Spitse: streep door Olympische Spelen door knieblessure

Spitse wordt in de olympische selectie vervangen door Joëlle Smits (VfL Wolfsburg).

De teleurstelling bij Spitse is groot. „En opeens spat die grote droom uit èèn… Er zijn weinig woorden die kunnen beschrijven hoe ongelofelijk pijn dit doet. Topsport is mooi, maar kan zoals vandaag ook keihard zijn. Helaas ben ik net voordat de Olympische Spelen beginnen geblesseerd geraakt aan mijn knie”, laat Spitse op Twitter weten. In een videoboodschap roept ze de fans op het team te blijven steunen. „Dat doe ik ook vanuit huis. We doen het samen.”

Ook voor Wiegman is het wegvallen van Spitse een grote tegenvaller, laat ze weten in de ochtendshow van radiozender 538. „Dat is wel even dramatisch voor het team en vooral voor haar. Ze heeft er zoveel voor gelaten en gedaan. Ze is een belangrijke speelster voor ons en een rustpunt in het veld, dus dit is wel even omschakelen.” Spitse moet terug naar huis, maar Wiegman hoopt dat ze ondanks de strenge regels in Japan het openingsduel nog wel kan meemaken. „We gaan er alles aan doen dat ze de eerste wedstrijd kan zien. Gelukkig hebben we een goed team en gaan we schuiven en hebben er andere scenario’s voor.”

De Nederlandse voetbalsters doen in Japan voor het eerst mee aan de Spelen. De vrouwen beginnen het toernooi in de groepsfase woensdag met het duel met Zambia en treffen daarna Brazilië (24 juli, 13.00 uur) en China (27 juli, 13.30 uur). De formatie van bondscoach Sarina Wiegman is op dit moment nummer vier op de FIFA-wereldranglijst. Brazilië staat zevende, terwijl China de nummer vijftien van de wereld is en Zambia staat momenteel op de 104e plek.