Tagliafico met Argentinië naar Copa América

Nicolás Tagliafico Ⓒ BSR Agency

BUENOS AIRES Nicolás Tagliafico is door de Argentijnse bondscoach Lionel Scaloni geselecteerd voor de Copa América, het Zuid-Amerikaanse kampioenschap. De verdediger van Ajax krijgt in de selectie van 23 spelers gezelschap van Lionel Messi. Mauro Icardi ontbreekt in de definitieve selectie.