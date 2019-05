FC Utrecht simpel in finale voor Europees ticket

De ploeg van Dick Advocaat won in de eigen Galgenwaard met 3-0 van Heracles. Dat was na de eerdere 2-0 overwinning in Almelo meer dan voldoende. Simon Gustafson tekende in de 57e minuut voor de eerste treffer van de wedstrijd via een penalty. Tien minuten voor tijd was het Jean-Christophe Bahebeck die het tweede Utrechtse doelpunt binnenschoot. Vlak voor het eindsignaal nam hij ook nog de 3-0 voor zijn rekening.

Gyrano Kerk (links) van FC Utrecht in duel met Mohammed Osman van Heracles Almelo Ⓒ Hollandse Hoogte

Later op de avond wordt bekend wie de tegenstander wordt van FC Utrecht in de finale. Dan spelen Vitesse en FC Groningen tegen elkaar. De Groningers verdedigen in Arnhem een nipte 2-1 voorsprong.