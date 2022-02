Femke Bol snelt in dik Nederlands record naar goud op 400 meter

Femke Bol vlak na het winnen van de 400 meter. Ⓒ ANP/HH

Femke Bol heeft bij de NK indooratletiek voor de derde keer de titel op de 400 meter veroverd. De 22-jarige Amersfoortse atlete won de finale in het Omnisport van Apeldoorn in een tijd van 50,30 en dat was een dik Nederlands record. Ze dook ruim onder de 50,63 die ze vorig jaar neerzette bij de EK indoor. Lieke Klaver rende naar het zilver in 51,20. Het brons was voor Lisanne de Witte in 52,65.