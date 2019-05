Aanvoerder FC Utrecht kritisch ondanks finaleplaats

De Domstedelingen schakelden in de halve finale van de play-offs Heracles Almelo uit en houden zo kans op een ticket voor de Europa League. In Stadion Galgenwaard werd het 3-0 voor de thuisclub. In Almelo had FC Utrecht al met 2-0 gewonnen.

„We hadden veel moeite met hun spel. Het zag er van onze kant niet uit. Het was onzeker en we kwamen niet aan ’voetballen’ toe. Daardoor ontstonden de problemen. Na de hervatting was het veel beter. We namen de controle over. Nadat we scoorden was het gebeurd.”

FC Utrecht speelt in de finale tegen de winnaar van de ontmoeting Vitesse - FC Groningen.