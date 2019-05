Polman stuurt Team Esbjerg naar tweede Deense landstitel

Estavana Polman kust de beker. Ⓒ De Telegraaf

AMSTERDAM - „Dit is zó gaaf”, glunderde Estavana Polman na het behalen van de tweede Deense landstitel met Team Esbjerg. De sterspeelster was over de twee gewonnen duels gezien van grote waarde tegen Herning-Ikast Handbold. In de bloedstollende returnwedstrijd won de ploeg van Polman nipt met 19-20. „Voor dit soort bijzondere momenten stop je zoveel uren in het handballen.”