’Met Messi spelen? Dan wist ik het wel’

„Ik heb de eer gehad om met Johan Cruijff in één elftal te staan. Als je nou nog twee of drie jaar met Lionel Messi kunt samenspelen, dan wist ik het wel.”

De Ligt is 19 jaar, maar heeft al 117 duels in het eerste van Ajax achter zijn naam staan. Met de Amsterdammers won hij dit jaar de KNVB-beker en de landstitel. De ploeg van Erik ten Hag liep op een haar na de Champions League-finale mis. Twee seizoenen geleden was De Ligt al basisspeler in de verloren Europa League-finale met Manchester United.

De aanvoerder van Ajax won vorige week de Gouden Schoen als beste speler van de Eredivisie. Niet voor niets wordt hij door nagenoeg alle Europese topclubs gevolgd en vertrekt hij deze zomer zo goed als zeker uit de Johan Cruijff ArenA.

