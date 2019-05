Vitesse houdt zicht op Europees voetbal

In de halve finales van de play-offs om Europees voetbal moesten de Arnhemmers een 2-1 nederlaag goed maken. Dat lukte. Vitesse won met 3-1. Na een half uur spelen had Vitesse al drie keer gescoord.

Vitesse kwam razendsnel op voorsprong door een treffer van Martin Ødegaard. Daarna was het de beurt aan Tim Matavz die in 10 minuten tijd twee keer scoorde. Met nog tien minuten op de klok kwam de spanning in de wedstrijd terug. Kaj Sierhuis maakte tegen de verhouding in 3-1 waardoor de Groningers nog maar een treffer nodig hadden om door te gaan naar de finale. In een spannende en rommelige slotfase werd er niet meer gescoord.

In de finale ontmoet Vitesse nu FC Utrecht dat eerder op de avond Heracles Almelo uitschakelde.

