Brinkman: hockeyers Bloemendaal favoriet in droomfinale

Jacques Brinkman. Ⓒ TLG

Clubhockey leeft. Alle kaartjes waren in een paar uur uitverkocht. Bloemendaal-Kampong is de droomfinale van de play-offs om het Nederlands kampioenschap. De nummers 1 en 2 van de reguliere competitie versloegen in de halve finales overtuigend respectievelijk Amsterdam en HGC. In topsport bepalen spelers uiteindelijk altijd de kleur van de medaille, maar coaches Michel van den Heuvel (Bloemendaal) en Alexander Cox (Kampong) hebben de afgelopen jaren nadrukkelijk hun stempel op de ploeg gedrukt.