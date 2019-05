Mister Monaco: ’Het is eigenlijk gewoon een decadente zooi’

Coureurs Pierre Gasly en Max Verstappen moeten komend weekeinde aan de bak in Monaco. Ⓒ ANP

Rond elke Grand Prix spreekt Telesport met een bekende volger of fan van de Formule 1, die de verrichtingen van Max Verstappen natuurlijk ook nauwlettend in de gaten houdt. Dit keer vijf vragen aan coureur Michael Bleekemolen (69), ook wel ’Mister Monaco’ genoemd, richting de wereldberoemde race in de straten van Monte Carlo.