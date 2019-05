Koeman: ’Cillessen moet wekelijks spelen’

Op weg naar het Europees kampioenschap in 2020 wil de bondscoach dat de onomstreden Cillessen iedere week onder de lat staat. „Hij moet ergens als eerste keus aan de slag, want Jasper is té goed om een back-up te zijn.”

Het liefst had Koeman gezien dat de 30-jarige Cillessen bij zijn huidige club FC Barcelona eerste man zou worden. „Het probleem voor Jasper is dat Barça een zeer goede en constante keeper (Marc-André ter Stegen, red.) onder contract heeft. Na een heel seizoen tevergeefs op zijn kans gewacht te hebben, begrijp ik heel goed dat Jasper nadenkt over zijn toekomst en aan spelen wil toekomen.”

Benfica, de kampioen van Portugal, heeft interesse getoond in de Oranje-international. Volgens Koeman, oud-speler van FC Barcelona en oud-trainer van Benfica, is de stap van de bank in Spanje naar een basisplaats in Lissabon geen stap terug voor de Nederlander.

Koeman vertelde zijn verhaal omdat Barcelona zaterdag tegen Valencia speelt in de finale van de Copa del Rey. In 2008 won Koeman de Spaanse beker bij Valencia toen hij daar de trainersscepter zwaaide.