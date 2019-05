Biografie Molenaar heeft opmerkelijk verhaal

Keje Molenaar Ⓒ Hollandse Hoogte

VOLENDAM - Verwacht van Keje Molenaar (60) in zijn biografie geen meedogenloze afrekeningen. Daarvoor is de bekende Volendamse advocaat en ex-profvoetballer van onder andere Ajax en Feyenoord simpelweg te veel gentleman. Maar met leuke anekdotes, een wandeling door het bijzondere leven van Molenaar en hier en daar een plaagstootje is het vandaag te presenteren Meesterlijk beslist een lezenswaardig boek geworden.