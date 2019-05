De Arnhemse formatie won dinsdagavond op eigen veld van FC Groningen: 3-1. De uitwedstrijd had Vitesse nog met 2-1 verloren. Ødegaard speelde een hoofdrol in de eerste 31 minuten, waarin de thuisclub drie keer scoorde. Het Noorse talent maakte zelf de 1-0, na een fout bij het uitverdedigen van Ludovit Reis. Het duel was toen maar net één minuut en 8 seconden aan de gang.

Tim Matavz zorgde voor nummer twee en drie. De Sloveen, pas sinds maart terug na een langdurige blessureperiode, scoorde beide keren op aangeven van Ødegaard.

„We speelden met een ongelooflijke ’spirit’. Van de eerste tot de laatste minuut was de wil om te winnen overduidelijk aanwezig”, aldus Ødegaard. „Ondanks de vele blessures speelden we geweldig. Niet voor niks hebben we dit seizoen thuis vrijwel niet verloren. We hebben opnieuw laten zien hoe goed en met hoeveel passie we kunnen voetballen.”

Vitesse speelt in de finale tegen FC Utrecht, dat Heracles Almelo uitschakelde.