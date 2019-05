Lauda liet Doornbos zweten

„We vroegen Niki of hij het circuit nog kende. ’Volgens mij wel’, mompelde hij, om vervolgens vol gas en met piepende banden een blinde bocht in te duiken. Het was de eerste keer in mijn leven dat ik bang was in een auto. Maar achteraf was het mijn mooiste rondje ooit. Lauda was een coureur met lef. Kijk naar al die foto’s dat hij met zijn bolide over een heuvel vliegt.”

Bikkel

Doornbos werd dinsdag, op de dag dat het overlijden van Lauda bekend werd gemaakt, bij het ontbijt geconfronteerd met een foto van de Oostenrijkse legende. Vanwege een evenement richting de Gamma Racing Day (in Assen) verbleef hij in het Grand Prix-hotel nabij het circuit van Paul Ricard, waar foto’s met de grootheden der Formule 1 de wanden sieren.

,,Mathias vertelde me laatst nog dat zijn vader meer dan negen levens had. ’Hij redt het wel, hij is een bikkel’, zei hij. Voor mij kwam zijn overlijden dan ook onverwacht.”

Robert Doornbos reed in 2005 en 2006 in de Formule 1. Ⓒ Instagram

De autosport is een icoon kwijt, en het topteam van Mercedes zijn adviseur. Na de masterclass van Max Verstappen in de Braziliaanse regen (2016) nam Lauda letterlijk zijn karakteristieke petje af voor de jonge Limburger.

Doornbos: „Niki waaide soms met alle winden mee. De ene dag moest Max naar de psycholoog, de andere dag kon hij een blanco cheque tekenen bij Mercedes, maar volgens mij had hij veel respect voor hem. Als Lewis Hamilton zou vertrekken, denk ik dat Lauda het liefst Max in de Mercedes had gezien. De echte herkennen de echte.”

