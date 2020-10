Drama in Giro: pechvogel Geraint Thomas niet meer van start door gebroken heup

De kopman werd al voor de start van de rit van maandag getroffen door het noodlot. De winnaar van de Tour de France van 2018 kwam tijdens de neutralisatie ten val door een bidon.

De Welshman stapte wel weer op de fiets, maar tijdens de etappe bleek dat hij fysiek gezien niet helemaal in orde was. Toen het voor het eerst serieus bergop ging, moest Thomas direct lossen. Hij verloor uiteindelijk ruim 12 minuten.

Hij hield - zo werd eerst gedacht -geen breuken over aan de val, maar na meerdere scans dinsdagochtend bleek hij zijn heup te hebben gebroken.

Nadat eerder kopman en titelverdediger Egan Bernal al vrij vroeg in de Tour de France veel tijd en zijn klassement verloor, is dit weer een grote klap voor Ineos, dat met Thomas de zinnen had gezet op de eindzege in de Giro.