EK in gevaar voor Memphis Depay: gescheurde kruisband

De aanvoerder bleef na de pauze in de kleedkamer achter met een blessure. Na de wedstrijd sprak Juninho, technisch directeur van Lyon, zich tegen Franse media uit over de blessure van Depay. „We verwachten dat hij een serieuze blessure (kruisband, red.) heeft en denken dat hij voor de rest van het seizoen is uitgeschakeld. Hij is onze leider en dit is heel sneu voor hem”, aldus de Braziliaan.

Niet veel later bracht de Franse club naar buiten dat Memphis zijn voorste kruisband heeft afgescheurd. „Lyon betreurt de ernstige verwondingen van Memphis, die slachtoffer is van een scheur in zijn voorste kruisband.”

Lyon, waarbij ook Kenny Tete een basisplaats had, zakte naar de achtste plaats in de Ligue 1 op ruime afstand van koploper Paris Saint-Germain. Depay was dinsdag nog de held met de belangrijke gelijkmaker tegen RB Leipzig (2-2) die Lyon naar de knock-outfase van de Champions League hielp.

Daarna zou hij zijn bespuugd door fans van zijn eigen club die een spandoek tegen een eigen speler (Marcelo) toonden. Depay had hen daarop aangesproken.

