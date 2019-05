Nieuwe klap voor Casillas na hartinfarct

Na het hartinfarct dat de 38-jarige Casillas tot stoppen noopte, blijkt nu dat zijn drie jaar jongere vrouw Sara Carbonero eierstokkanker heeft.

„We zijn nog niet bekomen van de vorige shock of het leven heeft ons alweer opnieuw op onaangename wijze verrast”, aldus Carbonero in een verklaring. „Dit keer ben ik het. Het gaat om het beruchte zesletterwoord, dat ik slechts met pijn en moeite op papier krijg.”

Carbonero had geluk dat de ziekte bij een controle aan het licht kwam. Ze is meteen geopereerd. „De komende maanden blijven ze me behandelen en moet ik vechten. Ik ben rustig en vol vertrouwen dat het goed komt. Het wordt zwaar, maar ik geloof in een goede afloop.”

Casillas werd enkele weken tijdens een training van FC Porto getroffen door een hartinfarct en belandde in het ziekenhuis. Inmiddels is hij aan de betere hand en is hij weer thuis, maar het voorval heeft hem wel doen besluiten om zijn keepershandschoenen aan de wilgen te hangen.

Casillas is een van de beste doelverdedigers in de geschiedenis van het voetbal. Met Real Madrid en het Spaanse elftal won hij talloze prijzen: waaronder de Spaanse landstitel (vijf keer), de Champions League (drie keer), het wereldkampioenschap voor clubteams (een keer), de Europese titel (twee keer) en de wereldtitel (2010).

Bij FC Porto sloot hij af met twee successen. Met de Portugese topclub won hij vorig jaar de landstitel en de Portugese Supercup.