Robben: ’Er is interesse vanuit Nederland’

„Of ik een deadline heb gesteld? Ik wil het deze of volgende week bekendmaken”, aldus de 35-jarige Robben in gesprek met de NOS.

„Eigenlijk had het al moeten gebeuren”, gaat de 96-voudig international verder. „Door mijn blessure heb ik het voor mij uitgeschoven, maar ik mag het nu niet langer voor mij uit gaan schuiven. Dan maak je het jezelf een beetje moeilijk. We hebben hier lang gewoon. Als we vertrekken moet het gezin de tijd krijgen om de boel om een fatsoenlijke manier te kunnen afsluiten.”

PSV lijkt wel oren te hebben naar een terugkeer van Robben. „PSV? Ik denk dat je moet oppassen. Ik ga nu niet concreet over clubs praten. Er is interesse vanuit Nederland, maar ook van buitenlandse clubs.”

Bekijk ook: Bloedfanatieke Robben verbaast Makaay

Arjen Robben (links) veroverde afgelopen weekeinde zijn achtste Duitse landstitel met Bayern München. Ⓒ BSR Agency

Het lijkt erop dat Robben nog niet in gesprek is met geïnteresseerde clubs. „Mocht er een club zijn die vol voor mij wil gaan, dan ga ik daarmee om tafel. En dan zien we het wel.”

Het probleem is echter dat Robben nog niet zeker weet wat hij wil. „Zo langzamerhand probeer je daar achter te komen. Door het er veel over te hebben. Met name thuis is het bijna dagelijkse kost. Mijn vrouw staat volledig achter me. Ik ben dankbaar hoe zij ermee omgaat. Zij weet ook dondersgoed hoe ik ben en hoeveel ik van het spelletje houd.”

Toch is het niet uitgesloten dat Robben besluit dat het mooi is geweest. „De veiligste optie is stoppen.”