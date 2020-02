Roest wint 5000 meter met fotofinish van Bloemen

Wereldrecordhouder Ted-Jan Bloemen, die sinds 2014 voor Canada rijdt, eindigde als tweede, op welgeteld 0,02 seconde van de Europese kampioen op deze afstand. De Canadees Graeme Fish pakte brons met 6.10,58.

Roest (24) is dit seizoen op de 5000 meter zowel nationaal als internationaal nog ongeslagen. De kopman van Jumbo-Visma behaalde zijn zesde opeenvolgende zege op deze afstand. Hij nam in het gecombineerde wereldbekerklassement (5 en 10 kilometer) de leiding over van de Rus Danila Semerikov, die in Calgary niet verder kwam dan de vijftiende tijd (6.19,79).

Jorrit Bergsma moest genoegen nemen met de zesde tijd (6.13,94). Sven Kramer kon in Calgary geen aanspraak maken op een startbewijs voor de A-groep. De drievoudig olympisch kampioen op de 5000 meter verschijnt na het hoofdprogramma, in de Nederlandse nacht, op het ijs voor een race in de B-divisie, met vier rijders tegelijk in de baan.

Mager zesje

Kramer hield de wereldbeker in november na het eerste toernooi in Wit-Rusland voor gezien. Hij ondervond te veel last van zijn grillige rug. Met een individueel trainingsprogramma in Nederland en Italië werkte hij toe naar de NK afstanden eind december in Heerenveen. Bij dat toernooi plaatste hij zich met de tweede plek, achter Roest, alsnog voor de EK en WK afstanden, en ook voor de WK allround eind deze maand in Hamar. Daarmee was zijn seizoen toch grotendeels gered, al moet hij nog wel een hoofdprijs pakken.

Roest gaf zichzelf na afloop in Calgary een mager zesje. „Ik reed een vlakke rit, maar ik vond mezelf niet snel genoeg”, analyseerde hij bij de NOS. „Dat zal volgende week bij de WK afstanden in Salt Lake City echt beter moeten. Ik kom daar net vandaan na een trainingsstage en het goede gevoel dat ik daar had, miste ik hier. Ik moest in de slotfase heel diep gaan om toch nog te kunnen winnen. Maar winnen blijft lekker, ook al is het maar met 0,02 seconde.”