AZ komt dankzij invaller Zakaria Aboukhlal met schrik vrij tegen ADO

Trainer Pascal Jansen begon de wedstrijd met dezelfde elf spelers die woensdag met 1-3 wonnen in Eindhoven. Albert Gudmundsson kreeg van trainer Pascal Jansen op het middenveld dus weer de voorkeur boven Tijjani Reijnders. Calvin Stengs, Myron Boadu en Jesper Karlsson vormden de voorhoede.

AZ en ADO gingen in het AFAS Stadion na een eerste helft zonder goals met een 0-0 stand rusten. Een klein kwartier na rust namen de bezoekers brutaal een voorsprong. Michiel Kramer tikte de openingstreffer van dichtbij tegen de Alkmaarse touwen.

ADO-verdediger Juan Familia-Castillo en AZ-tegenstander Yukinari Sugawara proberen elkaar van de bal te zetten. Ⓒ HH/ANP

Invaller Zakaria Aboukhlal keerde uiteindelijk het tij. In de 72e minuut, negen minuten nadat hij in het veld was gekomen voor Jesper Karlsson, werkte hij de 1-1 na een voorzet Fredrik Midtsjø binnen. Twee minuten voor tijd maakte de aanvaller ook de winnende treffer. Hij kreeg de bal na een klutssituatie voor zijn voeten en schoot AZ via de paal naar een zwaarbevochten overwinning.

AZ moest van ADO winnen om aansluiting te houden met de bovenste clubs uit de Eredivisie. Het gat met koplopers Ajax, dat zondag nog wel tegen Feyenoord speelt, en Vitesse is nu vier punten voor de huidige nummer vijf: 38 om 34.

