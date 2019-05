Breukink blikt vooruit: ’Misschien kans Oomen’

Sam Oomen bezet in het algemeen klassement de negentiende plaats, op 5'02" van rozetruirager Valerio Conti. Ⓒ BSR Agency

Na elf koersdagen trekt het Giro d’Italia-peloton vandaag dan eindelijk de bergen in. Telesport blikt vooruit met Erik Breukink, die in 1987 en 1988 het podium haalde in de Ronde van Italië.