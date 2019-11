EK veldrijden: Kastelijn soleert naar verrassende zege

De 22-jarige Nederlandse renster soleerde op het zware parcours in het Italiaanse Silvelle naar het goud.

Ze nam in de eerste ronde al afstand van haar concurrenten en kwam met een voorsprong van 12 seconden op de Italiaanse Eva Lechner over de meet. Kastelijn onttroonde Annemarie Worst, die al vroeg in de wedstrijd afhaakte, maar desondanks naar het brons croste.

Ceylin del Carmen Alvarado in actie op het EK veldrijden. Ⓒ ANP

Beloftes

Ceylin del Carmen Alvarado heeft haar rol als favoriete met verve waargemaakt op het EK veldrijden. De Nederlandse renster croste in het Italiaanse Silvelle naar het goud bij de beloften (onder 23 jaar).

Alvarado won dit seizoen al vier veldritten bij de elitevrouwen, onder meer de Superprestiges in Ruddervoorde en Gieten. Ze gold dan ook als grootste kandidate voor de Europese titel bij de vrouwen onder 23 jaar.

Ze kwam vroeg in de wedstrijd ten val, maar repareerde die misser probleemloos. Ze had wel bijna de hele race de Britse Anna Kay in haar wiel, maar in de slotfase reed ze alsnog overtuigend weg van Kay, die werd beloond met zilver. De Française Marion Norbert pakte het brons.

Junioren

Er was ook Nederlands succes bij de junioren. Puck Pieterse (17) won de Europese titel bij de meisjes. Ze was verreweg de sterkste op het modderige parcours. Het zilver ging naar Olivia Onesti uit Frankrijk, het brons was voor de Nederlandse Shirin van Anrooij.