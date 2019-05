’Roglic kan aanval op Jumbo-Visma verwachten’

Primoz Roglic staat er uitstekend voor. Hij heeft al zijn concurrenten al op achterstand gezet. Ⓒ EPA

Het is vandaag alle hens aan dek voor de klassementsmannen in de Giro d’Italia. De eerste aankomst bergop wacht. Telesport blikt vooruit met Erik Breukink, die in 1987 en 1988 het podium haalde in de Ronde van Italië.