Dijkhuizen ook assistent onder Van den Brom

De oud-spits vervult die rol nu onder leiding van Dick Advocaat en zal dat ook doen onder de nieuwe hoofdtrainer John van den Brom.

Dijkhuizen, die zijn contract tot de zomer van 2022 verlengde, voetbalde zelf in het seizoen 1999/2000 bij FC Utrecht. Twaalf jaar later keerde hij tijdelijk terug als spitsentrainer. Daarna was Dijkhuizen een tijdje zelf hoofdcoach, bij Excelsior, Brentford, NAC Breda en SC Cambuur. Bij die laatste club werd hij anderhalf jaar geleden ontslagen. FC Utrecht haalde Dijkhuizen even later terug.

„Marinus is, naast een goede trainer, ook een absolute specialist als het gaat om het maken van analyses van zowel wedstrijden als tegenstanders”, zegt Jordy Zuidam, directeur voetbalzaken van FC Utrecht.