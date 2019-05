McGregor daagt Khabib weer uit: ’De oorlog is nog niet over’

Khabib won in oktober 2018 afgetekend het UFC 299-gevecht van McGregor. De Ier verloor - na een nekklem - kansloos van de Rus. Hij moest zelf aftikken. Eerder kwam de geboren vechter uit Dublin in opspraak toen hij een steekkarretje gooide door de bus van de delegatie van Nurmagomedov. Zelf zat de Rus toen ook in die bus. Ook na afloop van de wedstrijd liep het uit op knokken tussen beide kampen.

Zowel The Notorious als Khabib werd geschorst door de UFC. McGregor voor zes maanden en Nurmagomedov zelfs voor negen maanden.

Oorlog

Volgens de doorgaans luidruchtige Ier was hij toch de morele winnaar na afloop. „Aan het eind van de avond had ik zijn broer een knal verkocht, recht op zijn oog. Dus uiteindelijk - ondanks dat het gevecht voor mij persoonlijk minder ging - viel het allemaal toch mijn kant op”, zegt hij tegen Daily Mail.

Hij vervolgt: „Geloof me, de oorlog is nog niet voorbij. Als het gevecht uiteindelijk niet doorgaat, dan ligt dat niet bij mij. Zij rennen weg. Ik ben er klaar voor. Klaar voor de rematch.”

Begin dit haar kondigde McGregor het einde van zijn carrière aan, maar lijkt daar toch weer vanaf te willen stappen.

